Жительница Мордовии убила пенсионера табуретом

В Мордовии перед судом предстанет 67-летняя местная жительница, обвиняемая в убийстве 84-летнего односельчанина. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Преступление было совершено в декабре прошлого года. Поясняется, что обвиняемая пришла в гости к своему знакомому. Мужчина и женщина распивали алкоголь. И в какой-то момент во время застолья между ними произошла ссора. Все закончилось тем, что гостья ударила хозяина дома табуретом. От полученных травм пенсионер скончался.

«После произошедшего обвиняемая покинула жилище, однако позже вернулась. С целью сокрытия следов совершенного убийства она убралась в доме и спрятала орудие преступления», - добавили в МВД.

Тело мужчины обнаружили спустя несколько дней.

Уголовное дело передано в суд.