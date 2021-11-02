В Явасе восстановлено газо-теплоснабжение

В МЧС Мордовии сообщили, в населенном пункте Явас Зубово-Полянского района восстановлено газо-теплоснабжение.

Накануне часть поселка осталась без газа и тепла из-за ДТП. В газопровод врезался лесовоз. В результате труба была сильно повреждена и аварийные службы приняли решение временно отключить газ, чтобы осуществить ремонтные работы.

По данным МЧС, без тепла остались больше 600 домов с населением больше 5 тысяч человек, в том числе детей, а также медико–санитарная часть №13 ФСИН, ИК-11, ИК-2 и ИК-8.

Ремонтные работы велись всю ночь.