«Промомед» пополнил онко-портфель новым препаратом для терапии рака легкого

Гефитиниб-Промомед, применяемый для лечения рака легкого, получил регистрационное удостоверение, став третьим препаратом в онко-портфеле группы компаний «Промомед».

Немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ) на сегодняшний день является самой распространённой формой рака легкого - около 80% от всех случаев. Гефитиниб-Промомед – современный ингибитор тирозинкиназы, применяемый сегодня в качестве препарата всех линий терапии НМРЛ у пациентов с мутацией в гене рецептора эпидермального фактора роста (EGFR).

Эффективность гефитиниба изучалась в нескольких крупных клинических испытаниях. Одной из первых масштабных работ стало рандомизированное исследование INTEREST, в рамках которого препарат показал хорошую переносимость, а также клинически значимое улучшение качества жизни, связанного со здоровьем у большего количества пациентов.

Полученные результаты подтверждают безопасность и эффективность применения лекарственного средства у больных НМРЛ.

Формирование портфеля препаратов, направленных на терапию социально значимых, в том числе онкологических заболеваний – одна из важнейших задач для ГК «Промомед» в рамках стратегии решения глобальных медицинских проблем, спасения жизней и существенного улучшения здоровья пациентов. При выведении новых препаратов на рынок, в том числе дженерических, компания предлагает пациентам эффективные и безопасные лекарственные средства за счет высокого качества их субстанций, технологичности производственных процессов, высочайших стандартов контроля качества.

Гефитиниб-Промомед будет выпускаться в форме таблеток дозировкой 250 мг, что соответствует стандартным схемам применения.

Как и большинство лекарственных средств, производимых ГК «Промомед», данный препарат входит в перечень ЖНВЛП.