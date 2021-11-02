Мэр Саранска осмотрел ход работ по строительству школы в Юбилейном

Мэр города Игорь Асабин осмотрел ход работ по строительству школы в четвертом микрорайоне Юбилейного. Об этом рассказали мэрии Саранска.

Подрядная организация работает на объекте без выходных. Кладка стен в настоящее время выполнена на уровне 3-4 этажей. Готовность объекта составляет почти 40 процентов.

Параллельно со строительством проводятся предусмотренные законодательством процедуры на закупку оборудования.

По итогам проведенного выездного совещания, Игорь Асабин дал ряд поручений руководителям профильных структурных подразделений Администрации городского округа Саранск. Он подчеркнул, чтобы вопросы, связанные со строительством этой школы, в которых задействована Администрация Саранска и ее структурные подразделения, решались без промедления, в оперативном порядке.