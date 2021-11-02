Минстрой Мордовии создал антикризисный штаб

Министерство строительства и архитектуры Мордовии создало специальный антикризисный штаб. В него включены отраслевые предприятия, представители подрядных организаций, а также застройщики.

Встречи с представителями сферы будут проводиться регулярно. Планируется решать проблемы с удорожанием строительных материалов, помогать местным производителям, обсуждать ситуации на рынке ипотечного кредитования, а также контролировать сроки строительства жилья.

В министерстве подчеркивают, что о факте увеличения стоимости представители заказчиков и подрядных организаций могут сообщать в Минстрой. Ведомство намерено не допустить необоснованного роста цен на строительные ресурсы.