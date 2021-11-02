В Саранск прибудет «Поезд Победы»

В среду, 16 марта, на железнодорожный вокзал Саранска прибудет передвижной музей «Поезд Победы». Состав пробудет в городе до 18 марта включительно.

Чтобы увидеть уникальную экспозицию, нужно приобрести бесплатный билет и пройти обязательную регистрацию на официальном сайте https://xn--90afbbcj1cdee0l.xn--p1ai/raspisanie/.

Стоит отметить, что «Поезд Победы» – это первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся поезде. В основе экспозиции история о Великой Отечественной войне, рассказанная от лица ветерана-железнодорожника. Передвижной музей состоит из девяти вагонов, каждый из которых посвящен отдельной вехе Великой Отечественной войны.

Для полного погружения в историю созданы 150 полноразмерных фигур, использованы реальные предметы тех лет, задействованы более 50 видеопроекторов, 18 видеостен, более 140 различных мультимедийных поверхностей.

Посещение экспозиции будет организовано небольшими группами с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности. В одном вагоне одновременно может находиться не более 12 посетителей и сопровождающий волонтёр.

Организаторы проекта: Министерство науки и высшего образования и ПАО «Российские железные дороги».