В Саранске введут ограничение движения для грузовых автомобилей

Как сообщает Администрация Саранска, с 1 по 30 апреля вводится временное ограничение для грузовых транспортных средств по автомобильным дорогам города.

Подчеркивается, что это делается для обеспечения безопасности движения и сохранности дорог общего пользования местного значения. В связи с этим с 1 по 30 апреля вводится временное ограничение движения транспортных средств (с грузом или без груза), осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов на автодорогах г.о. Саранск, нагрузки на оси которых превышают предельно допустимые, в связи со снижением несущей способности асфальтобетонного покрытия автодорог.

На этот период устанавливаются предельно допустимые нагрузки на оси транспортного средства для проезда по автодорогам г.о. Саранск:

при одиночной оси – 5 т,

двухосной тележке – 4 т,

трехосной тележке – 4 т.

Вводимое ограничение не распространяется на транспортные средства организаций, обслуживающих улично-дорожную сеть городского округа Саранск.