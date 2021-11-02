Новая поликлиника республиканского онкодиспансера, построенная в рамках нацпроекта, открылась в Саранске

14 марта в Мордовию с рабочим визитом прибыл заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай. Вместе с главным внештатным онкологом Минздрава России Андреем Каприным он осмотрел новый поликлинический корпус Республиканского онкологического диспансера. Строительство высокотехнологичного медицинского учреждения велось по региональному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Новый четырехэтажный корпус онкополиклиники площадью более 9,5 тысячи кв. метров обеспечивает до 200 посещений в смену. Есть реанимационный блок на 9 мест. На строительство было направлено около 1,4 млрд рублей, 80% из которых – средства федерального бюджета.

«Открытие нового корпуса позволило увеличить число врачей, ведущих амбулаторный прием, соответственно - качественно и оперативно оказывать амбулаторную помощь большему числу пациентов», - рассказали в ходе осмотра сотрудники онкодиспансера.

Лаборатории и рентгенологическое отделение оснащены современным диагностическим оборудованием, что позволяет диагностировать поражения на самых ранних стадиях. Здесь работает полноценное реанимационное отделение для оказания помощи пациентам не только в послеоперационный период, но и в экстренных ситуациях. Благодаря оборудованию оперблока можно проводить эндоскопические лапароскопические вмешательства, обеспечивая пациентам минимальный восстановительный период.

«Ультразвуковая аппаратура позволяет выполнять не только стационарные, но и выездные обследования, - отметил министр здравоохранения Мордовии Олег Маркин. - Ее можно использовать в любом из районов на базе имеющихся 17 мобильных передвижных комплексов».

Главный внештатный онколог Минздрава Мордовии Георгий Веснушкин рассказал, что поликлиническое отделение успешно справляется с главной задачей – ранним диагностированием болезни. Что позволяет ускорить сроки лечения пациентов, сократить затраты и самое главное – повысить выживаемость.

Затронули также вопрос обучения региональных врачей-онкологов, для проведения которого не только приезжают федеральные специалисты, но и проводится онлайн-обучение.

«С таким современным оборудованием специалисты любого уровня могут легко и качественно провести обучение для наших врачей, повысить уровень их знаний и навыков, - сказал Глава Мордовии Артём Здунов. - Сегодня наша совместная работа по всем федеральным программам направлена именно на те направления в оказании медпомощи, которые необходимо улучшать».

Он поблагодарил федеральный центр за поддержку и отметил, что корпус поликлиники введён в эксплуатацию очень своевременно. Его работа поможет региону в решении задачи, поставленной Президентом России, по снижению смертности. В перспективе – устранение диссонанса между новой поликлиникой и зданием корпуса онкологического диспансера, открытым в 70-е годы и требующим кардинального обновления.

«Онкология – одно из приоритетных направлений в здравоохранении сейчас. Появление в регионе такого поликлинического учреждения обеспечит доступность амбулаторной помощи. Это значит – раннее выявление заболевания, спасённые жизни», - подчеркнул заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

Важность проделанной работы отметил и главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн: «Радует, что вопросы выживаемости пациентов с онкологическими заболеваниями, улучшения качества их жизни, реабилитации ставятся и решаются на уровне федеральной власти. Дорогого стоит такая забота о кадрах и людях. Строительство подобных учреждений и их оснащение по последнему слову техники заставляет врачей учиться, тянуться на более высокие уровни, но при этом оставаться в регионе».

В ответном слове сотрудники поликлинического корпуса поблагодарили за внимание и оказываемую помощь сфере онкологической медицины, подчеркнув, что благодаря реализации нацпроекта работать становится комфортнее, у специалистов есть стимул к развитию.