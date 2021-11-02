В Мордовии местные жители похитили 100 тонн сахарной свеклы

В Мордовии вынесен приговор в отношении 4 местных жителей, которые украли 100 тонн сахарной свеклы. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Поясняется, что злоумышленники вывезли свеклу с поля, которое принадлежит сельскохозяйственному предприятию.

«На место совершения преступления мужчины приехали на личных КамАЗах с прицепами. Во время уборки комбайнер загрузил транспортные средства сельскохозяйственной продукцией, после чего водителям было необходимо проехать к учетному пункту для предоставления необходимых документов. Однако мужчины свернули на другую дорогу, похитив 100 тонн корнеплодов», - рассказали в МВД.

Украденную свеклу мужчины планировали продать. Но планам помешали инспекторы ДПС, которые остановили большегрузы для проверки. Сопроводительные документы злоумышленники предоставить не смогли. Поэтому на место была вызвана следственно-оперативная группа.

Сумма ущерба составила более 320 тысяч рублей. Свою вину мужчины признали полностью.

По приговору суда в зависимости от роли каждого им назначено наказание в виде лишения свободы условно сроком от 1 года 6 месяцев до 2 лет 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.