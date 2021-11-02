Федеральные трассы Мордовии готовят к весеннему паводку

В период весеннего паводка в Мордовии на федеральных дорогах организован контроль за состоянием участков, которые находятся в зоне возможного подтопления.

ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород и дорожно-эксплуатационные организации проводят комплекс противопаводковых мероприятий на автодорогах Р-158 Н.Новгород – Саратов, Р-178 Саранск – Ульяновск и на подъездной дороге к столице региона от М-5 «Урал».

Дорожные службы приступили к расчистке от снега и льда подмостовых русел, входных и выходных водосборных сооружений и водопропускных труб. В местах, где могут образоваться пучины, освобождают обочины и откосы земляного полотна, очищаются барьерные ограждения, прокапываются воздушные воронки для отвода воды из основания дорожной одежды.

На особом контроле находятся 4 моста и 30 участков дорог, общей протяженностью 57,2 километра. Специалисты на месте отслеживают уровень воды в реках и водоемах. Ежедневно анализируются данные Гидрометцентра о паводковой обстановке.

Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций сформированы 10 мобильных аварийных дорожных бригад. Устранять возможные последствия паводка готовы 140 дорожных рабочих и 79 единиц техники. Заготовлено порядка 1,6 тысяч кубометров инертных материалов.

Для эффективной организации работ по обеспечению бесперебойного проезда по федеральным автодорогам созданы специальные комиссии, а также налажено оперативное взаимодействие с МЧС и ГИБДД.