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Житель Мордовии, который пытался зарезать пасынка, предстанет перед судом

Житель Мордовии, который пытался зарезать пасынка, предстанет перед судом

Житель Краснослободского района, ударивший пасынка ножом, предстанет перед судом. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета Мордовии.

Преступление было совершено в декабре прошлого года. Обвиняемый вместе со своим 49-летним родственником распивал алкоголь. В какой-то момент между мужчинами вспыхнула ссора. Все закончилось тем, что обвиняемый ударил своего оппонента ножом.

Пострадавший был доставлен в больницу. Медики оказали ему всю необходимую помощь.

«В территориальный следственный отдел первоначально сообщение поступило о возможном покушении потерпевшим на самоубийство. В рамках проверочных мероприятий следователи СК установили, что телесное повреждение потерпевшему было причинено другим лицом. После этого было возбуждено уголовное дело и проведено расследование с целью установления всех обстоятельств случившегося», - пояснили в пресс-службе СК по РМ.

Уголовное дело направлено в суд.