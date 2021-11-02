Пьяный житель Мордовии незаконно проник в чужой дом

В Мордовии вынесен приговор жителю Большеигнатовского района, который незаконно проник в чужой дом. Об этом рассказали в пресс-службе Прокуратуры РМ.

В ведомстве уточнили, что второго января пьяный мужчина ударил по двери одного из домов в селе Большое Игнатово. Запорное устройство вылетело и дверь открылась, чем и воспользовался хулиган. Осужденный проник в дом и прошел в комнату.

«На основании представленных государственным обвинителем – прокурором Большеигнатовского района доказательств суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминированного преступления, ему назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ», - пояснили в прокуратуре.

Приговор суда в законную силу не вступил.