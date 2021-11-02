В Саранске продолжают работать ярмарки выходного дня

В еженедельном формате в Саранске по субботам проводятся специализированные ярмарки выходного дня. Здесь можно приобрести сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары.

Ярмарки проходят на ул. Веселовского (между МУК «Дом культуры «Луч» и ТК ООО «Ринг»), ул. Косарева (в районе жилых домов №№ 76, 78, 80) и ул. Энгельса (в районе МОУ «Лицей № 26»).

На ярмарках жители и гости городского округа Саранск могут приобрести мясную и молочную продукцию, муку, хлеб и хлебобулочные изделия, яйцо, кондитерские и макаронные изделия, овощи, масло растительное и другие товары по доступным ценам.

Основными участниками ярмарки выходного дня традиционно станут местные производители: АО «Маслосырозавод «Починковский»; ООО «Агрофирма Юбилейная»; ОАО Агрофирма «Октябрьская»; ОАО Птицефабрика «Атемарская»; ООО Птицефабрика «Авангард»; ОАО Мясокомбинат «Оброченский»; ООО МПК «Атяшевский»; ОАО «Надежда»; ООО «Юбилейная» (с. Дубенки); ООО"НовоМилк" (г. Рузаевка); ООО МПК «Норовский»; ООО «ТВВ» (растительное масло «Для всей семьи»); ООО «Хлебокомбинат» (п. Атяшево); ООО «Ардатовский Пекарь» (г. Ардатов); ООО «ФишТорг» (рыба и рыбные деликатесы г. Ковылкино); ООО «Время» (колбасные изделия); ООО «Свежий хлеб»; ООО «Краснослободский хлеб»; ООО «Гри-мак» (рыба); КФХ Романов Александр Александрович (молоко); КФХ Балаева Альбина Ринатовна (молочные продукты с. Крутенькое) и другие.

Стоит отметить, что местные производители на ярмарках продают продукцию без рыночных наценок. Арендная плата за размещение торговой точки не берется.