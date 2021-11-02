На чердаке нежилого дома в Саранске найден схрон с оружием

В Саранске правоохранителями был обнаружен схрон с оружием. По предварительным данным, он принадлежит участникам ОПГ, действующей на территории города несколько лет назад.

Тайник располагался на чердаке нежилого дома в Октябрьском районе. Пистолет «Вальтер», револьвер, обрез ружья, самодельное взрывное устройство, более трех сотен патронов, а также ударно-спусковой механизм были тщательно замаскированы различным строительным мусором.

По данным стражей порядка, оружие принадлежит ОПГ, действующей ранее в Саранске.

Сейчас устанавливаются все владельцы оружия. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.