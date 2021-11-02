Готовые кабинеты и библиотеки Fabian Smith для продуктивной работы в домашних условиях

За последние пару лет в России по расчетам экспертов компании «Фабиан Смит» спрос на мебель для домашнего кабинета вырос на 57 %. И эта тенденция сохраняется благодаря многочисленным преимуществам работы дома. Но чтобы такая деятельность была эффективной и творческой, необходимо позаботиться об организации рабочего места с учетом собственных потребностей и привычек.

Компания «Фабиан Смит» предлагает готовые решения на любой вкус

В каталоге представлена дизайнерская мебель безупречного качества с известных мировых фабрик:

уютное и удобное мягкое кресло с подставкой для ног и стеллаж – простая комбинация для тех, кто совмещает работу с документами и отдых с книгой;

небольшой столик для работы с ноутбуком, невысокий стеллаж или книжные полки и стул – идеально подойдет для маленького домашнего офиса в отдельной комнате, в углу и даже на утепленном балконе;

традиционный письменный стол, у которого имеются выдвижные ящики, стеллажи до самого потолка или этажерки для книг и хранения документов, стандартное кресло на колесиках – удобно для среднего по размерам кабинета или для обстановки отдельной зоны в гостиной, столовой, спальне;

солидный стол с тумбами, удобное для долгой работы кресло на колесиках с возможностью регулирования положения спинки, подлокотников и сиденья, целая стена из книжных шкафов, а также уютный кожаный диван, кресла и журнальный столик для зоны отдыха – предназначено для престижной домашней библиотеки в отдельной комнате.

Компания «Фабиан Смит» предлагает приобрести мебель для библиотек и кабинетов премиального класса в интернет-магазине или в своих специализированных шоу-румах, где все можно внимательно осмотреть и потрогать, а также сразу получить консультацию компетентного продавца. Предлагается широкий выбор моделей, оформленных в разных стилях и цветовых гаммах. Среди прочего можно подобрать копии исторических образцов, которые отлично приспособлены для современного человека, работающего за столом не только с бумагами, но и с современной техникой.

В каталоге «Фабиан Смит» представлены разнообразные шкафы, стеллажи, письменные столы, а также солидные кожаные диваны, настольный и напольный декор с полезными функциями. Каждый предмет изготовлен вручную из экологичных, практичных и долговечных материалов высшего качества. Внешнее оформление может быть как классическим, что идеально подходит для английского кабинета, так и достаточно смелым, что приветствуется в современных интерьерах.

Мебель Fabian Smith подбирается на международных ярмарках и выставках и поставляется в РФ на льготных условиях благодаря заключению долгосрочных контрактов напрямую с производителями. Более подробную информацию вы найдете на сайте компании.