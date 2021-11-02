Двое подростков повредили конструкцию «Я люблю Рузаевку»

Как сообщает пресс-служба МВД Мордовии, седьмого марта двое подростков повредили две буквы на конструкции «Я люблю Рузаевку». Сумма ущерба составила 63 тысячи рублей.

Подозреваемые — два брата в возрасте 16 и 12 лет, один из них состоит на учете в ОДН.

«Напоминаем, что такие действия попадают под санкции статьи 214 УК РФ "Вандализм" и наказываются штрафом в размере до 40 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо арестом на срок до 3 месяцев», - добавили в МВД Мордовии.