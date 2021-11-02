Житель Саранска ударил ножом друга, которого пустил пожить в свою квартиру

В Саранске 55-летний местный житель, ударивший мужчину ножом, выслушал приговор. Осужденный получил условный срок. Об этом сообщает пресс-служба МВД Мордовии.

Поясняется, что несколько лет назад обвиняемый пустил пожить к себе своего знакомого, который остался без собственного жилья. В ноябре прошлого года приятели распивали алкоголь и в какой-то момент между ними произошла ссора. Все закончилось тем, что хозяин квартиры ударил друга ножом.

После случившегося мужчина попытался оказать помощь пострадавшему товарищу, а потом вызвал «Скорую».

«Свою вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью. По приговору суда ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно», - добавили в пресс-службе МВД Мордовии.