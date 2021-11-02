Главе Мордовии представили проект Молодежного правительства

В Мордовии создадут Молодежное правительство с целью формирования кадрового резерва для республиканских управленческих структур. Об этом сообщает пресс-служба Главы РМ.

Поясняется, что Молодежное правительство сформируют на конкурсной основе. Осуществлять свою деятельность орган будет на общественных началах. Подчеркивается, что подобные органы молодежной власти есть уже в 72 регионах России.

Молодежное правительство Мордовии будет работать как консультативно-совещательный орган и активно задействовано по трем направлениям: проектной работе, экспертно-аналитическому и кадровому взаимодействию.

«Главная задача – интегрировать работу Молодежного правительства региона в проекты, которые в ближайшее время будут реализовываться в Мордовии: в первую очередь в сфере экономики, социальной и строительстве. Сейчас самое золотое время для включения Молодежного правительства в жизнь республики», - сказал Глава Мордовии Артем Здунов.

Руководитель республики также предложил подключить к сотрудничеству экспертный клуб «Моя Мордовия».