В Саранске откроют дополнительную площадку по продаже сахара

В Саранске решили организовать дополнительную площадку по продаже сахара. Работать точка начнет с 18 марта.

Новая площадка откроется в 12.00 на центральном рынке. Один килограмм сахара будет стоить 65 рублей. В одни руки можно приобрести до 10 килограммов.

«Обращаем внимание, что продуктовых запасов в республике достаточно, впрок брать нет необходимости», — сообщает портал Республика Мордовия.

Также для жителей региона в выходные дни будут работать продовольственные ярмарки. Они расположатся на трех площадках - ул. Веселовского (между ДК «Луч» и ТК «Ринг»), ул. Косарева (в районе жилых домов №№ 76, 78, 80), ул. Энгельса (в районе лицея № 26).

Местные товаропроизводители продают продукцию без рыночных наценок.