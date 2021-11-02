За ночь из Саранска вывезено 135 машин снега

В Саранске муниципальные предприятия продолжают работу по уборке снега с улиц города. 18 марта задействовано 47 единиц техники и 156 дорожных рабочих.

В Администрации города добавили, что сегодня днем вывоз снега производится с улиц Кирова, Большевистской, Республиканской, Саранской, Советской, Пролетарской и от Национального театра.

Также выполняется плановая механическая очистка дорог и тротуаров, ведется работа над исполнением заявок жителей, поступивших в диспетчерские службы города и через социальные сети.

В ночь с 17 на 18 марта предприятиями городского коммунального комплекса расчищено 798 км улично-дорожной сети, на полигон вывезено 135 машин снежных масс.

Уборку снега с придомовых территорий и внутридворовых дорог выполняют управляющие компании. Сегодня в этих работах задействовано 14 единиц коммунальной техники и 984 дворника.