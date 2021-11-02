Глава Мордовии: «Давайте помнить о том, что своих мы не бросаем!»

18 марта в Саранске в честь 8-й годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией состоялись праздничные мероприятия, посвященные этой знаменательной дате. Участниками масштабного интерактивного культурно-массового проекта «МОРДОВИЯ. ВЕСНА – 2022» на Площади Тысячелетия стали почти 4 тысячи человек, пришедших поддержать Россию и Президента.



Собравшихся приветствовал Глава Республики Мордовия, секретарь регионального отделения Партии «Единая Россия» Артём Здунов.Открывая праздничный концерт, руководитель республики отметил, что в 40-е годы прошлого века наш многонациональный народ победил фашизм. И сейчас мы поддерживаем нашего Президента Владимира Владимировича Путина, который ведет решительные действия против современного нацизма, возродившегося в отдельных странах.



«В Мордовии сейчас находятся 150 человек из Донбасса, которым мы оказываем необходимую помощь. Давайте не будем забывать, что своих мы никогда не бросаем. Это отличительная черта нашего народа. А тех, кто будет выступать против людей любой национальности – не важно, кто это, русский, мордвин, еврей, татарин – мы будем очень жестко наказывать. Потому что в нас сохранилась человечность. Мы внуки и правнуки тех, кто воевал в Великую Отечественную войну. Мы за человека, мы за Россию, мы вместе с Президентом!», - особо подчеркнул Артём Здунов.

Кроме того, Глава Мордовии лично осмотрел и проконтролировал отправку очередного гуманитарного груза. Сегодня из Саранска отправился грузовик МЧС с 20 тоннами консервов, круп и других продуктов, машина в ближайшие дни прибудет в один из пунктов распределения гуманитарной помощи.

Праздничные мероприятия закончились гала-концертом деятелей искусств Республики Мордовия и студенческих творческих коллективов с участием заслуженного артиста Республики Мордовия Вячеслава Зобкова и ансамбля «Карусельки», театра песни «Росичи», вокальной студии МГПУ им.Евсевьева, Дворца культуры и искусств МГУ им.Огарёва и других. Все желающие присоединились к танцевальному флэшмобу, и дружно исполнили песню «Катюша».

В рамках проекта «МОРДОВИЯ. ВЕСНА – 2022» также прошли мероприятия и в районах республики.