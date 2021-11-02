Житель Мордовии на протяжении нескольких лет насиловал свою несовершеннолетнюю дочь

Стали известны шокирующие подробности громкого скандала, произошедшего в Мордовии. 38-летний мужчина несколько лет насиловал свою несовершеннолетнюю дочь. В скором времени педофил предстанет перед судом.

Впервые мужчина надругался над девочкой, когда ей было всего девять лет. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, всего было совершено 38 эпизодов преступления.

На протяжении трех лет школьника никому ничего не рассказывала. Лишь в прошлом годы она сообщила обо всем маме. Женщина незамедлительно обратилась в правоохранительные органы.

Также мужчина обвиняется в совершении пяти эпизодов по ч.2 ст.135 УК РФ (развратные действия). По решению суда он был помещен под арест. А проведенная экспертиза показала, что насильник вменяемый и имеет склонность к педофилии.

Уголовное дело направлено в суд.