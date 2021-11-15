На антикризисном штабе озвучены меры поддержки промышленности Мордовии

В Мордовии состоялось заседание антикризисного штаба по поддержке и устойчивости экономики. О ситуации в промышленной сфере доложил Министр промышленности, науки и новых технологий РМ Игорь Губайдуллин.

По его словам, объем производства и реализация продукции за январь-февраль имеют темп роста. Запасов сырья, материалов и комплектующих достаточно для нормального функционирования отрасли на ближайшие месяцы. Ведется работа по поиску новых поставщиков для замещения зарубежных контрагентов.

Важной антикризисной мерой министр назвал запланированную докапитализацию Фонда развития промышленности Мордовии на сумму 76 млн. рублей. Также ожидаются дополнительные средства из федерального бюджета. Кроме того, будет введен новый займ для пополнения оборотных средств предприятий.

В числе реализуемых региональных мер поддержки было выделено предоставление субсидий на новое оборудование до 5 млн. рублей, на это в бюджет уже заложено 45 млн. рублей.

Центр поддержки экспорта РМ проводит работу с учётом текущей ситуации, прорабатывает новые механизмы расчёта с иностранными контрагентами, оказывает консультации по вопросам мер поддержки. Центром развития кооперации и импортозамещения определены 578 позиций к замещению, имеется база республиканских мощностей для расширения поставок под нужды производителей из других регионов. Этот вопрос уже активно прорабатывается с субъектами РФ и дружественными странами.

Также в республике реализуются новые меры поддержки федерального уровня по Постановлению от 17 марта 2022 г. Речь идет о льготных кредитах под 11% для системообразующих компаний, кредитных договорах, заключённых до вступление в действие постановления, а также выдаче кредита предприятиям - до 10 млрд. рублей, группам компаний - до 30 млрд. рублей.