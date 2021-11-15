В Мордовии результате пожара погибли 13 поросят

Стало известно, что в минувшую субботу в Мордовии произошло несколько пожаров. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС республики.

В населенном пункте Сакаевский Майдан, который расположен в Теньгушевском районе, сгорел жилой дом и хозяйственная постройка. Площадь пожара составила 180 квадратных метров. Пострадавших нет.

А в Новотроицке (Старошайговский район) огонь уничтожил баню и сарай. А в селе Сивинь Краснослободского района горела надворная постройка. Хозяева не успели спасти животных. В результате погибли 13 поросят.