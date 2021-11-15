Саранская IT-компания бесплатно обучит программированию

Мордовский государственный университет и компания «Лонг Кэт» оперативно подготовят веб-разработчиков. Обучиться программированию на Laravel (PHP) может любой желающий. Но есть единственное требование – знание одного из языков программирования на любом уровне.

Лекторы программы – эксперты IT-компании «Лонг Кэт» – имеют большой опыт программирования и разработки. Методическая часть курса разработана совместно с преподавателями факультета математики и информационных технологий МГУ им. Н.П. Огарева.

Курс «Веб-программирование на Laravel (PHP)» будет интересен:

студентам выпускных курсов факультета математики и информационных технологий и института электроники и светотехники;

студентам последних курсов других факультетов и институтов с техническим бэкграундом;

специалистам с высшим и средне-специальным техническим образованием, которые после обучения хотели бы претендовать на трудоустройство.

Обучение пройдет в период с марта по май 2022 года. На каждом занятии будут блоки из теории и практики. Всего курс состоит из 20 занятий длительностью 2-3 часа каждое.

Набор на программу стартует с 16 марта. Всем кандидатам необходимо заполнить анкету https://forms.gle/JbBXSa36w9sxAQMY9, а также пройти мини-собеседование с представителями программы очно или удаленно. Наличие опыта в программировании и разработке будет преимуществом.

Контактное лицо по программе: декан факультета дополнительного образования Жадунова Наталья Владимировна, + 7 902 668 88 44