Антикризисный штаб Мордовии: Действие льготной ипотеки планируют продлить

В Мордовии с начала марта 2022 года отмечается значительный рост цен на строительные материалы. Об этом заявил министр строительства и архитектуры РМ Алексей Гришакин.

«Однако, за последнюю неделю увеличения стоимости строительных материалов не наблюдается, - отметил министр. - А по стройматериалам, связанным с металлургией, есть даже небольшая динамика на снижение - от 2 до 7 процентов. Также ряд предприятий заявили о возможности отгрузки без 100-процентной оплаты, поскольку им предоставлена отсрочка по кредитам. Ряд производителей готовы в связи с этим зафиксировать стоимость стройматериалов до конца апреля - у нас уже есть 7 таких обращений».

Было подчеркнуто, что правительство России предложило меры, которые должны стабилизировать ситуацию в отрасли. Например, продление сроков действия градостроительной и разрешительной документации, сокращение сроков предоставления участков под строительство, продление действия счетов-эскроу в случае увеличения срока ввода объектов в эксплуатацию.

Также Владимир Путин предложил увеличить объемы авансирования по госконтрактам. Аванс будет составлять не менее половины от общей суммы контракта. Эти средства будут направляться на закупку строительных материалов, что создаст возможность, помимо своевременной закупки ресурсов, поддержать производственную отрасль.

На поддержку жилищного строительства будут направлены дополнительные ресурсы.

Также Алексей Гришакин сообщил, что активно обсуждается необходимость поддержки жилищного строительства . Важно что льготное ипотечное кредитование продолжит действовать до июля 2022. Проектом антикризисных мер предложено продление льготной ипотеки под 12% с увеличением суммы до 6 млн.