Мэр Саранска с рабочим визитом посетил завод МордовАгроМаш

Мэр Саранска Игорь Асабин с рабочим визитом посетил предприятие «МордовАгроМаш», которое занимается производством тракторной прицепной и навесной техники, а также запасные части к ней.

Градоначальник осмотрел производственные цеха предприятия, побеседовал с трудовым коллективом.

Генеральный директор Геннадий Громов рассказал Игорю Асабину о рынке сбыта техники, производимой заводом. Он отметил, что сегодня предпринимаются все необходимые меры, чтобы не снижались объемы производства и сохранились все имеющиеся рабочие места.

В ходе встречи был обсужден ряд антикризисных мер, которые предприняты на федеральном, республиканском уровнях, и возможность их применения на АО «МордовАгроМаш». Кроме этого, был рассмотрен ряд текущих вопросов и проведены переговоры о дальнейшем конструктивном взаимодействии Администрации Саранска, муниципальных предприятий с АО «МордовАгроМаш».