В центре Саранска на несколько дней ограничат движение транспорта

Стало известно, что в Саранске на несколько дней ограничат движение на улице Большевистской. Об этом сообщили в городской Администрации.

Поясняется, что ограничение связано с проведением Кубка Первого канала по фигурному катанию.

«С 07:00 24 марта до 22:00 27 марта будет временно исключена стоянка транспортных средств по ул. Большевистской от ул. Б. Хмельницкого до ул. Полежаева (только в одностороннем направлении)», - уточнили в мэрии.

Исключение составят транспортные средства, осуществляющие доставку спортсменов, судейского состава, телевизионных (по пропускам), коммунальных, аварийных и экстренных служб.