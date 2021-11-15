В Администрации Саранска обсудили развитие креативного кластера «Арт-завод»

Накануне мэр Саранска Игорь Асабин и министр культуры, национальной политики и архивного дела Мордовии Светлана Баулина провели рабочее совещание с участниками экспертного клуба «Моя Мордовия».

На встрече победитель кадрового проекта «Моя Мордовия», директор ООО «Урбан» Геннадий Бутарев подробно рассказал о проекте – креативном кластере «Арт-завод», который разместится на базе комплекса здания винных складов 19 века на улице Мокшанской в Саранске, развитии квартала, находящегося в непосредственной близости.

Игорь Асабин выразил уверенность, что арт-кластер будет востребован у молодежи столицы Мордовии.

«Город готов поддерживать креативные проекты. В Саранске 104 тысячи молодых людей, которые хотят и нуждаются в таком пространстве. Без сомнения, такой проект среди молодежи будет востребован», - сказал Глава Саранска.

Участники совещания разработали план мероприятий для дальнейших действий по развитию этого кластера.

«Нам нужна концепция развития Арт-завода. Кто-то из молодежи ходит в школы искусств, кто-то - в библиотеки, но большая часть молодежи хотела бы видеть креативные пространства. Это возможность абсолютно по-другому проводить свой досуг. Именно поэтому нам нужно поддержать этот проект», - сказала министр культуры, национальной политики и архивного дела Мордовии Светлана Баулина.

На встрече было отмечено, что после ввода проекта в эксплуатацию, «Арт-завод» станет отличной площадкой для проведения различных молодежных фестивалей.

По итогам рабочей встречи Игорь Асабин дал поручения руководителям профильных структурных подразделений Администрации Саранска, которые задействованы и решении вопросов, связанных с реализацией креативного кластера «Арт-завод».