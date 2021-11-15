Прокуратура потребовала ликвидировать заброшенное битумохранилище в Саранске

В Саранске прокуратура потребовала ликвидировать заброшенное битумохранилище и несанкционированную свалку. Данный объект расположен на территории Октябрьского района города.

Поясняется, что недалеко от стены хранилища находится пятно разлитого битума и яма, которая заполнена данной массой. Также рядом находится свалка из пластика, полиэтилена, отходов от строительных работ.

В пресс-службе Прокуратуры добавили, что устранить проблему обязана городская администрация.

Уточняется, что судебные постановления уже вступили в законную силу.