Прокуратура потребовала ликвидировать заброшенное битумохранилище в Саранске

В Саранске прокуратура потребовала ликвидировать заброшенное битумохранилище и несанкционированную свалку. Данный объект расположен на территории Октябрьского района города.
Поясняется, что недалеко от стены хранилища находится пятно разлитого битума и яма, которая заполнена данной массой. Также рядом находится свалка из пластика, полиэтилена, отходов от строительных работ.
В пресс-службе Прокуратуры добавили, что устранить проблему обязана городская администрация.
Уточняется, что судебные постановления уже вступили в законную силу.