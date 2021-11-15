Глава Мордовии осмотрел комплекс по переработке отходов «Восток» в Подмосковье

Накануне Глава Мордовии Артем Здунов в рамках рабочей поездки посетил комплекс по переработке отходов «Восток». Объект располагается в городе Егорьевск Московской области. Мощность комплекса составляет 600 тыс. тонн в год.

Изучение опыта в этой сфере важно для Мордовии в связи с тем, что в регионе в ближайшие три года предстоит большая работа по строительству объектов переработки и утилизации твердых коммунальных отходов, планируется реализация крупного инвестиционного проекта.

В частности, запланирована реконструкция мусоросортировочного комплекса с линией по производству альтернативного топлива и линией компостирования, строительство двух полигонов ТКО, трех мусоросортировочных станций с линиями компостирования. Проект будет реализован на условиях государственно-частного партнерства. На стадии согласования сейчас – технические характеристики объектов, проводятся переговоры с поставщиками оборудования для определения технологии обработки ТКО.

На объекте в Егорьевске состоялось совещание с представителями поставщика оборудования - ООО «Экомашгрупп» и эксплуатирующей организации.

Вместе с Главой Мордовии опыт организации работы мусороперерабатывающего комплекса в Подмосковье изучал заместитель Председателя Правительства - Министр жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения Мордовии Игорь Чадов.