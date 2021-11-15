Жительница Саранска воровала деньги с карты своего родственника

В Саранске 35-летняя местная жительница выслушала приговор суда. Женщина признана виновной в краже. Об этом сообщает пресс-служба МВД Мордовии.

Поясняется, что в ноябре прошлого года на телефон осужденной стали приходить оповещения о поступлении денег на счет родственника. Женщина сообщила ему об этом и попросила данные карты, чтобы отключить уведомления. Получив нужную информацию, горожанка установила на свой смартфон приложение банка.

«Злоумышленница периодически переводила себе на счет некоторые суммы, которые потом тратила на личные нужды. О том, что с его банковской карты похищено 9 950 рублей, мужчина узнал, когда пришел в банк и обнаружил отсутствие накоплений. При этом он не подозревал, что к краже причастна его родственница», - заявили в МВД региона.

Женщина признала свою вину. Ей назначено наказание в виде года условного срока.