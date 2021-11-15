Министр экономики Мордовии рассказал о мерах поддержки предпринимателей

Накануне в Саранске состоялся брифинг с участием Министра экономики, торговли и предпринимательства Мордовии Алексея Грибанова и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РМ Елены Юрченковой. Главные темы встреч — меры поддержки экономики и бизнеса, а также ажиотажный спрос среди населения на различные товары.

В настоящее время в Мордовии принят пакет мер, направленный на поддержку предпринимателей. В частности, установлены нулевые налоговые ставки для впервые зарегистрированных ИП. Отменены все плановые и внеплановые проверки до конца 2022 года бизнеса.

По госконтрактам от 30 миллионов увеличиваются авансовые платежи до 50%. Фондом поддержки предпринимательства РМ разработана программа кредитования в Фонде по поддержке субъектов МСП, реализующих программы импортозамещения по микрозаймам до 5 млн. рублей по сниженной ставке до 1/3 ключевой ставки Банка России. Правила предоставления данного вида микрозайма будут утверждены на Совете Фонда — 28 марта 2022 года, с этого дня будет возможно выдача микрозаймов. За указанной мерой поддержки можно обратиться в Центр «Мой бизнес», контактные данные представлены на сайте Центра.

Дополнительно предоставляется имущественная поддержка в виде отсрочки по уплате авансовых платежей до конца 2022 года и льготы по оплате аренды имущества (0% в первые 2 года). Воспользоваться мерой поддержки смогут около 39 арендаторов по договорам аренды имущества и 85 арендаторов аренды земельных участков. За получением меры можно будет обратиться в Госкомимущество РМ.

Гарантийным фондом РМ снижены ставки по комиссии за выдачу поручительств по кредитам и увеличен максимальный размер поручительства по договорам микрозаймов фонда с 50% до 70% от суммы основного долга, а также увеличен срок предоставления поручительства с 5 до 8 лет.

Для субъектов МСП на территории г.о. Саранск организована работа отдельного окна приема и выдачи документов в МФЦ Мордовии для предоставления услуг, необходимых для начала осуществления и развития предпринимательской деятельности; в муниципальных районах Мордовии организуется прием заявлений на предоставление микрозайма и иных услуг Фонда.

В сфере алкогольного рынка автоматически без оплаты государственной пошлины продлены 174 лицензии на розничную продажу алкогольной продукции срок действия которых заканчивается до 31 декабря 2022 года, а также сокращены сроки предоставления госуслуги по выдаче лицензии до 20 дней.

В скором времени будет принят второй пакет мер поддержки. Планируется, что будет расширен перечень грантополучателей в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Кроме социальных предпринимателей, гранты смогут получать субъекты МСП, созданные физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, в целях оказания поддержки молодым предпринимателям на ранних этапах развития. Максимальная сумма гранта для обеих категорий получателей – 500 тысяч рублей. При этом обязательными условиями остаются прохождение обучения в Центре «Мой бизнес» и частичное софинансирование проекта получателем поддержки, причем его размер снижен в 2 раза (не менее 25% от стоимости проекта). Это позволит обеспечить доступ молодых предпринимателей к финансовой поддержке государства.

Услуги, оказываемые Центром «Мой бизнес», будут дополнены услугами по размещению на маркетплейсах, в том числе связанных с хранением и доставкой, при реализации продукции (товаров, работ, услуг).