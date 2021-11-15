На антикризисном штабе обсудили «второй пакет» мер поддержки экономики Мордовии

В четверг, 24 марта, в Доме Республики состоялось заседание антикризисного штаба. Глава Мордовии Артем Здунов заслушал доклады руководителей министерств и ведомств, ответственных за «самочувствие» экономики и социальной сферы республики.

Артём Здунов поручил республиканским министерствам и ведомствам внимательно следить за всеми изменениями, и в своей работе придерживаться такой слаженности и оперативности действий. Он сказал, что за минувшую неделю на федеральном уровне сформирован еще один пакет антикризисных предложений, многие из которых обсуждались на совещании у Президента.



«Так, Правительство России предложило разрешить гражданам и представителям крупного бизнеса, взявшим кредит под плавающую процентную ставку, реструктуризировать эти займы. Для каждой категории заемщиков планируется предусмотреть свой порядок реструктуризации кредитной задолженности. Очень важно довести эту информацию до всех получателей – какие права на получение есть, какие документы необходимы, какой регламент – это наша работа!» - подчеркнул Глава Мордовии.

Руководитель республики также обозначил меры для поддержки строительной отрасли. В частности, это касается изменения цены госконтракта. Этот проект был запущен еще прошлым летом в связи с удорожанием строительных материалов. Механизм, который помогает компенсировать дополнительные расходы застройщиков, продлевается до конца 2022 года. Это позволит без сбоев продолжить строительство важных социальных и инфраструктурных объектов.



Еще одна новация касается представителей малого и среднего бизнеса. Максимальный срок оплаты услуг таких предпринимателей по заключенным с госзаказчиками договорам сокращен с 15 до 7 рабочих дней. Артем Здунов подчеркнул, что важно четко соблюдать эти сроки, чтобы бизнес получал средства как можно скорее и включал их в свой оборот.



Планируется также расширение поддержки малого и среднего бизнеса через так называемые «офсетные контракты» - госконтракты на поставку товара для обеспечения государственных нужд регионов со встречными инвестиционными обязательствами по локализации производства в этом регионе. Глава Мордовии поручил продумать применение этой меры в региональном пищевом кластере при организации школьного питания.



Артем Здунов напомнил, что на прошлой неделе был анонсирова «первый пакет» антикризисных мер в республике и необходимо активнее принимать соответствующие нормативные акты, чтобы процесс на уровне региона шел ритмично.