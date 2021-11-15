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В субботу в Саранске состоится ярмарка выходного дня

В субботу в Саранске состоится ярмарка выходного дня

В предстоящую субботу, 26 марта, в столице Мордовии состоится ярмарка выходного дня. Об этом рассказали в Администрации Саранска.

По традиции, торговля будет осуществляться на следующих площадках:

  • по ул. Веселовского (между МУК «Дом культуры «Луч» и ТК ООО «Ринг»);
  • по ул. Косарева (в районе жилых домов №№ 76, 78, 80);
  • по ул. Энгельса (в районе МОУ «Лицей № 26»).

Для реализации на ярмарке свою продукцию представят: ОАО Агрофирма «Октябрьская», ОАО Птицефабрика «Атемарская», ОАО Птицефабрика «Авангард», ООО МПК "Атяшевский", ООО «Ромодановосахар», ГУП РМ «Тепличное» и другие.

Рекомендуемые цены на продукцию:

  • - яйцо - 65 руб/десяток;
  • - мясо птицы -140,0 руб/кг;
  • - мясо свинины - 190 руб/кг;
  • - сахар-песок - 65 руб/кг;
  • - соль - 13 руб/кг;
  • - мука ржаная - 25 руб/кг;
  • - мука пшеничная - 35 руб/кг.
  • - овощи: капуста – 53 руб/кг, картофель - 28 руб/кг, морковь - 30 руб/кг, свекла -23 руб/кг, лук репка -18 руб/кг, огурец – 100 руб/кг, томат – 180 руб/кг.