В субботу в Саранске состоится ярмарка выходного дня

В предстоящую субботу, 26 марта, в столице Мордовии состоится ярмарка выходного дня. Об этом рассказали в Администрации Саранска.
По традиции, торговля будет осуществляться на следующих площадках:
- по ул. Веселовского (между МУК «Дом культуры «Луч» и ТК ООО «Ринг»);
- по ул. Косарева (в районе жилых домов №№ 76, 78, 80);
- по ул. Энгельса (в районе МОУ «Лицей № 26»).
Для реализации на ярмарке свою продукцию представят: ОАО Агрофирма «Октябрьская», ОАО Птицефабрика «Атемарская», ОАО Птицефабрика «Авангард», ООО МПК "Атяшевский", ООО «Ромодановосахар», ГУП РМ «Тепличное» и другие.
Рекомендуемые цены на продукцию:
- - яйцо - 65 руб/десяток;
- - мясо птицы -140,0 руб/кг;
- - мясо свинины - 190 руб/кг;
- - сахар-песок - 65 руб/кг;
- - соль - 13 руб/кг;
- - мука ржаная - 25 руб/кг;
- - мука пшеничная - 35 руб/кг.
- - овощи: капуста – 53 руб/кг, картофель - 28 руб/кг, морковь - 30 руб/кг, свекла -23 руб/кг, лук репка -18 руб/кг, огурец – 100 руб/кг, томат – 180 руб/кг.