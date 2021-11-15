В субботу в Саранске состоится ярмарка выходного дня

В предстоящую субботу, 26 марта, в столице Мордовии состоится ярмарка выходного дня. Об этом рассказали в Администрации Саранска.

По традиции, торговля будет осуществляться на следующих площадках:

по ул. Веселовского (между МУК «Дом культуры «Луч» и ТК ООО «Ринг»);

по ул. Косарева (в районе жилых домов №№ 76, 78, 80);

по ул. Энгельса (в районе МОУ «Лицей № 26»).

Для реализации на ярмарке свою продукцию представят: ОАО Агрофирма «Октябрьская», ОАО Птицефабрика «Атемарская», ОАО Птицефабрика «Авангард», ООО МПК "Атяшевский", ООО «Ромодановосахар», ГУП РМ «Тепличное» и другие.

Рекомендуемые цены на продукцию: