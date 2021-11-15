В Саранске открылся новый офис по приему платежей ЖКХ от населения

Стало известно, что в Саранске открылся новый офис Расчетного центра по приему платежей ЖКХ. Он располагается в доме №18 на проспекте Ленина.

Поясняется, что в указанном центре горожане могут оплатить квитанции за ЖКУ, а также внести плату за кабельное телевидение, телефон и домофон. Для удобства клиентов все «окна» оснащены терминалами безналичной оплаты Сбербанка.

«Совместно с сотрудниками Саранского расчетного центра мы расширяем число пунктов по приему платежей ЖКХ у населения, делая эту услугу максимально доступной и быстрой. На сегодняшний день в столице Мордовии работают уже 7 офисов ООО «СРЦ», оснащенных терминалами Сбербанка. В перспективе - открытие новых точек. Напоминаю, что оплатить услуги ЖКХ, сотовую связь, кредиты, штрафы, пошлины также можно через различные удаленные каналы обслуживания. Наиболее востребованным сервисом является СберБанк Онлайн», - сказала управляющий Мордовским отделением Сбербанка Анна Салеева.

Адреса офисов Саранского расчетного Центра по приему платежей ЖКХ в Саранске: