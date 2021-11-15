В Мордовии «зубово-полянского стрелка» приговорили к 14 годам колонии

В Мордовии вынесен приговор местному жителю, который обвинялся в совершении особо тяжких преступлений. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

В феврале 2021 года в полицию поступила информация о том, что около одного из домов в населенном пункте Зубова Поляна мужчина несколько раз выстрелил в машину, в которой находились люди.

Прибывшие на место стражи порядка задержали стрелка. В машине, в которую стрелял злоумышленник, находились двое мужчин с огнестрельными ранениями.

«Один из них скончался на месте происшествия, другой был госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы с огнестрельным ранением грудной клетки. По результатам проведенной экспертизы причиненное ему телесное повреждение повлекло тяжкий вред здоровью», - пояснили в пресс-службе МВД Мордовии.

Позже выяснилось, что незадолго до произошедшего домой к обвиняемому приехали двое мужчин, которые стали высказывать ему претензии по поводу расчистки территории, выполненной, по их мнению, ненадлежащим образом. После этого гости вышли из дома и сели в «УАЗ». Хозяин жилища отправился следом за ними и несколько раз выстрелил из зарегистрированного на него охотничьего ружья по сидевшим в транспортном средстве мужчинам.

Суд приговорил стрелка к 14 годам лишения свободы.