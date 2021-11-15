В Саранске осуждена обвиняемая в мошенничестве на сумму более 2,5 миллионов рублей

В Мордовии суд вынес приговор в отношении 52-летней жительницы Саранска. Она признана виновной в совершении мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета региона.

В 2015 году обвиняемая познакомилась с пенсионеркой, которая проживала с дочерью. Новая подруга решила украсть деньги со счета пожилой горожанки.

«На протяжении двух лет женщина периодически просила у потерпевшей денежные средства, ссылаясь на надуманные предлоги, связанные с болезнями родственников и необходимостью проведения дорогостоящего лечения, финансовыми затруднениями и другими проблемами. Доверчивая пенсионерка передавала ей различные суммы от 200 до 800 тысяч рублей. Таким образом общий ущерб, причиненный местной жительнице, составил 2 миллиона 600 тысяч», - заявили в пресс-службе МВД.

Также злоумышленница украла деньги и у дочки пенсионерки. Мошенница пообещала помочь в оформлении инвалидности. В качестве денежного вознаграждения она потребовала 200 тысяч рублей.

Вину в совершении преступлений обвиняемая признала полностью. По приговору суда ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.