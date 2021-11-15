В Саранске посетители ярмарки выходного дня купили 27 тонн сахара

В минувшую субботу, 27 марта, в столице Мордовии состоялись ярмарки выходного дня. В городской администрации рассказали, что посетители купили 10 000 кг овощей.

Также указывается, что на ярмарках из 60 т сахара было реализовано 27 т, из 180 000 яиц - 127 600 штук. Кроме этого, на ярмарках можно было приобрести соль. Из 3 тонн соли продано 2 800 кг.

Посетители ярмарки купили 10 000 кг овощей (картофеля, капусты, моркови, лука, свёклы, огурцов и томатов), 5 000 кг мяса птицы, 4 000 кг мяса свинины.

В предстоящую субботу, 1 апреля, ярмарки состоятся на традиционных площадках. Время работы ярмарок выходного дня: с 7:00 до 11:00.