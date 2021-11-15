Глава Мордовии провел совещание с представителями банковского сектора

Накануне Глава Мордовии Артем Здунов 28 марта провел совещание по вопросам работы банковской сферы. В нем приняли участие заместитель Председателя Правительства Мордовии Наталья Таркаева, и.о. министра финансов РМ Сергей Тюркин, руководители банковских структур, представленных в финансовом секторе республики.

«В нынешних условиях очень важно понять, что в республике происходит на кредитном рынке, каково состояние ликвидности банковского сектора, какой прогноз по росту процентных ставок и ипотеке», - подчеркнул руководитель региона.

Управляющий отделением Банка России – Национальным банком по Мордовии Алексей Колосков рассказал о ситуации с ликвидностью республиканского банковского сектора, отметив, что динамика изменений отслеживается на постоянной основе. В условиях увеличивающегося спроса населения на наличные Банком России регулярно предоставляются средства для пополнения банкоматов всех кредитных организаций региона.

«В период с 25 февраля по 3 марта выдача наличных населению превысила показатель аналогичного периода прошлого года в 12 раз. Нами были сделаны запросы на пополнение резервных фондов региона, чтобы не допустить их снижение до минимально допустимого уровня. С 4 марта ситуация стабилизировалась: приход денежных средств в кредитные организации стал превышать расход. Положительно сказался пересмотр Центробанком России процентной ставки по вкладам», - пояснил Алексей Колосков.

Он также подчеркнул, что за весь период с 25 февраля жалоб от жителей республики на деятельность кредитных организаций, нехватку денежных средств в банкоматах не поступало.

И.о. министра финансов республики Сергей Тюркин доложил о предоставлении кредитных каникул физическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

«Если по состоянию на 17 марта у нас было 44 таких заявления на 82 млн. рублей, то 25 марта – уже 130 на сумму 263 млн. рублей, сказал он. - Также в рамках работы антикризисного штаба проводится мониторинг просроченной задолженности по кредитам у физических и юридических лиц. По юридическим лицам прироста задолженности не наблюдается, по физическим лицам небольшой рост есть. Мониторинг проводится и по депозитам – мы наблюдаем здесь прирост, то есть население активно делает вклады с учетом повышенной ставки».

Артем Здунов подчеркнул значимость работы по информированию всех заинтересованных в получении мер поддержки, которые по поручению Президента России разработаны федеральным правительством и предоставляются как физическим, так и юридическим лицам, в том числе – малому и среднему предпринимательству.