В Саранске запущен пилотный проект по цифровизации общественного транспорта. Об этом рассказали в Администрации города.

Компания «Датапакс» представила мэру столицы Мордовии Игорю Асабину комплексное цифровое решение по планированию, управлению и контролю пассажирских перевозок. Также данная система позволит существенно повысить эффективность работы городского общественного транспорта.

В рамках пилотного проекта компания установила оборудование в двух автобусах муниципального предприятия «Горэлектротранс», курсирующих по маршрутам №1 и №27.

На каждый автобус установили по 8 камер, в том числе 2 наружные. Видео с них поступает на монитор в кабине водителя. Данные с камеры хранятся в течение 30 дней.

Также в режиме реального времени доступ к видео из салона автобусов имеют сотрудники центральной диспетчерской службы Транспортного управления, что позволяет отслеживать наполняемость салона и в комплексе со сведениями с установленных счетчиков пассажиропотока корректировать расписание движения транспортных средств.

Комплексное цифровое решение, предложенное ООО «Датапакс», позволяет вести учет пассажиропотока, безбилетного проезда, контролировать выполнение рейсов, а также повысить качество систем навигации и безопасности. Срок реализации пилотного проекта – два месяца.

Заместитель генерального директора ООО «Датапакс» Максим Исаев рассказал, что каждый пассажир «цифровизированных» автобусов может пользоваться специальным мобильным приложением «Мордовия транспорт», позволяющим отслеживать движение транспортных средств на маршруте, расписание, прогноз прибытия, прокладывать маршрут и оплачивать проезд через приложение.

Игорь Асабин предложил компании ООО «Датапакс» рассмотреть возможность разместить на пилотных автобусах информационные стикеры, чтобы пассажиры имели возможность оценить предложенное цифровое решение.

«Мы специально запускаем пилотный проект, чтобы совместно с горожанами и гостями города определить, насколько эта система удобная, будет ли она востребована и как повлияет на работу общественного транспорта. Только после этого будет принято окончательное решение о внедрении», - сказал Глава Саранска.

Он призвал пассажиров принять активное участие в обсуждении сервиса, направив обращение с изложением своей позиции в адрес Администрации городского округа Саранск.

Глава Саранска акцентировал внимание руководителей профильных структурных подразделений Администрации городского округа Саранск на необходимости постоянного мониторинга мнения жителей и информирования об особенностях работы мобильного приложения и в целом всего цифрового решения.