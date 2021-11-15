Житель Мордовии прятал у себя дома марихуану

В Мордовии 33-летний местный житель обвиняется в незаконном хранении наркотиков. В скором времени он предстанет перед судом. Об этом рассказали в пресс-службе МВД республики.

Летом прошлого года фигурант дела нашел в поле дикорастущие кусты конопли. Мужчина собрал и высушил растение. Наркотическое вещество он планировал употребить лично.

«В ходе осмотра в надворной постройке, расположенной у дома фигуранта, полицейские обнаружили запрещенное вещество и приспособление для курения. Проведенное исследование установило, что изъятое является наркотическим средством марихуана общим весом 104 грамма», - рассказали в пресс-службе МВД региона.

В ведомстве также добавили, что в 2020 году обвиняемый уже был привлечен к ответственности за аналогичное преступление.