Пьяный житель Мордовии едва не задушил несовершеннолетнюю

В Рузаевском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего местного жителя, который угрожал убить несовершеннолетнюю девушку. Об этом сообщает пресс-служба МВД Мордовии.

Первого февраля пьяный мужчина пришел в дом, где проживала его знакомая. Перепутав двери, он стал стучать в квартиру, где проживала пострадавшая. В результате между ними произошел конфликт, в ходе которого парень схватил девушку и стал сдавливать пальцы на ее шее.

Остановил дебошира брат обвиняемого. А соседи вызвали полицию.

«Кроме того, 14 февраля горожанин, находясь дома в состоянии опьянения, потребовал у своей 50-летней матери денег на приобретение подарка для подруги. Получив отказ, молодой человек вытащил из кармана брюк кухонный нож и, размахивая им, стал угрожать убить ее. Испугавшись за свою жизнь, женщина выбежала из квартиры и обратилась в полицию», - добавили в пресс-службе МВД.

Уголовное дело направлено в суд.