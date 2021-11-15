В Мордовии начала действовать программа детского туристического кешбэка

В Мордовии с 31 марта снова начала действовать программа детского кешбэка. Благодаря этой акции можно вернуть до 50% от стоимости путевки в детский лагерь.
У программы есть определенные условия. В частности, нужно отправить ребенка на отдых с 1 мая и на протяжении всего лета с возвратом до 30 сентября.
Как и в прошлом году семьям вернется 50% оплаченной суммы, максимально 20 тысяч рублей. Деньги также автоматически вернутся на карточку МИР в течение нескольких дней.
Семьи, где много детей, смогут получить кешбэк с каждой купленной путевки. Количество поездок на каждого ребенка также не ограничено. То есть детей можно отправлять на любое количество смен.
В Мордовии в программе детского кешбэка в этом году принимают участие следующие ДОЛ:
Отметим, что родители могут выбрать лагерь в любом регионе. Главное – уточнить, участвует ли он в программе детского кешбэка.