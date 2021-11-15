Артем Здунов подписал соглашение о сотрудничестве Мордовии и Всероссийской федерации самбо

В четверг, 31 марта, в Доме Республики состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в области развития и популяризации самбо в Мордовии. Свои подписи под документом поставили Глава региона Артём Здунов и президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

Соглашение поспособствует популяризации самбо в регионе и развитию перспективных направлений сотрудничества между республикой и всероссийской федерацией.

«Для нас важно вовлечение в любой вид спорта. Но самбо дает не только физическое развитие, но и крепость духа. К тому же, это исконно российский вид спорта», - подчеркнул Артем Здунов.

Председатель федерации самбо России рассказал о принципах самодостаточного развития этого вида спорта в регионах, обозначив важность реализации проекта «Самбо в школы» и его аналога на шаге вузовского обучения.

«Важен переход ребенка с одного уровня обучения на другой, чтобы была преемственность. Кроме того, нужно иметь в регионе централизованную школу самбо, которая бы собирала не только спортсменов, но и помогала повышать мастерство тренерскому составу», - отметил Сергей Елисеев.

Глава Мордовии также отметил роль тренера в спорте: «Никто не знает ребенка, подростка лучше его тренера. Наставник видит самые незначительные изменения в подопечном, девиантные проявления в поведении. Дисциплина важна, и спорт – главный ее источник».

Артем Здунов и Сергей Елисеев обсудили перспективы развития инфраструктуры для самбо в регионе, улучшение материально-технической базы спортивных учреждений, функционирующих в регионе, с участием Всероссийской федерации самбо.

Отметим, что региональная федерация самбо создана в Мордовии в 2005 году. В четырех детско-юношеских спортивных школах в Зубово-Полянском, Рузаевском, Торбеевском районах и Саранске реализуются дополнительные общеобразовательные программы. Спортивную подготовку ведет СШОР спортивной борьбы и дзюдо А.В. Мишина. В шести общеобразовательных школах Саранска в рамках проекта «Самбо в школы» работают секции, реализуется всероссийский проект «Самбо в вузы».

В республике 728 спортсменов занимаются самбо, 190 из них имеют спортивные разряды, 5 – кандидаты в мастера спорта. Тренерскую деятельность ведут 18 тренеров.

Ежегодно в республике проводятся межрегиональный турнир по самбо памяти В.И. Брыкова, всероссийский день самбо, чемпионат и первенство Республики Мордовия. Мордовские самбисты становились победителями и призерами чемпионатов Приволжского федерального округа и всероссийских соревнований.