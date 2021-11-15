Елена Солдатова назначена Министром образования Мордовии

31 марта Главой Мордовии Артёмом Здуновым подписан Указ о назначении на должность Министра образования Елены Солдатовой.



Елена Петровна родилась в 1973 году в п. Николаевка г. Саранск. В 1995 году окончила МГУ им. Н.П. Огарёва по специальности «Русский язык и литература», в 2012 г. – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление».



Начинала работать учителем русского языка и литературы в СОШ № 41 г. Саранска, затем – заместителем директора по учебно-воспитательной работе. В 2002 г. перешла на должность главного специалиста департамента по социальной политике администрации г. Саранска. В 2003-2015 гг. работала заместителем Министра образования РМ. В декабре 2015 г. назначена первым заместителем. С октября 2020 г. – исполняющий обязанности Министра образования Республики Мордовия.



Имеет почетное звание «Заслуженный работник образования Республики Мордовия». Награждена памятной медалью «За вклад в проведение чемпионата мира по футболу» в 2018 г.



При непосредственном участии Елены Солдатовой в Мордовии выстроена эффективная работа в сфере образования. Республика входит в число регионов, успешно развивающих олимпиадное движение. Учащиеся Мордовии регулярно завоевывают призовые места во всероссийских и международных олимпиадах. В установленные сроки успешно реализуется нацпроект «Образование». Обновляется инфраструктура и оборудование в школах, проводится капитальный ремонт общеобразовательных учебных заведений, формируется современная образовательная среда благодаря «Точкам роста», детским технопаркам «Кванториум». В республике высокий уровень предоставления услуг дополнительного образования для детей. Обеспечен и сохраняется 100% уровень доступности дошкольного образования. Мордовия входит в число лидеров страны и по организации школьного питания. Разработана единая методика по оснащению пищеблоков, ее уже используют многие регионы. В прошлом году в Саранске прошёл первый Всероссийский родительский форум по вопросам школьного питания.