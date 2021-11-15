Артём Здунов на заседании антикризисного штаба: «Принятые решения должны помочь бизнесу быстрее адаптироваться к новым условиям»

31 марта в Доме Республики состоялась расширенное заседание антикризисного штаба по поддержке устойчивости экономики региона. Руководители министерств и ведомств, курирующие экономику и социальную сферу региона, доложили о текущей ситуации.



Руководитель региона подчеркнул, что Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным на заседании президиума Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций накануне был озвучен ещё один, четвёртый по счёту, пакет мер по поддержке экономики. Они затрагивают, как поддержку малого и среднего бизнеса, так и крупных промышленных предприятий всех отраслей.



«Принятые решения должны помочь поддержать спрос и дать бизнесу возможность быстрее адаптироваться к новым условиям работы, оперативно перенастроить производственные и логистические цепочки», - подчеркнул Глава Мордовии.



В частности, Председателем Правительства подписано постановление, которое откладывает до 1 декабря 2023 года начало обязательного этапа маркировки молочной продукции для фермерских хозяйств и сельскохозкооперативов, а также обязанность отправлять информацию в систему мониторинга маркировки для организаций, закупающих молочную продукцию и воду для собственных нужд или производства. Это затрагивает общепит и учреждений соцсферы.



Также Правительством принято решение о расширении поддержки бизнеса, работающего с госзакупками. Чтобы предприниматели могли быстрее получить оборотные средства по контрактам, заключаемым в этом году, повышен объём авансирования до 50% от суммы общего платежа, если средства пойдут без казначейского сопровождения. А вместе с ним – аванс станет возможен в пределах от 50 до 90%. Это позволит бизнесу получить сразу больше средств, а государству обеспечить максимальный контроль за этими ресурсами.



«В соответствии с поручением Президента России установлена максимальная ставка по программе «Льготная ипотека» в 12% годовых. Я напомню также, что продолжает действовать льготная семейная ипотека под 6% и сельская ипотека под 3%. Это позволит нам не сворачивать программы, а расширять их», - отметил Артём Здунов.



Особое внимание было уделено сфере занятости населения. Особенно поддержке работников, находящихся в группе риска – в отношении которых изменяются режимы занятости. Ряд предприятий региона уже выразили готовность использовать господдержку, если появятся простои в занятости, переориентировать людей на временные работы, переобучить. На это будут направлены федеральные средства – 179 млн рублей. Артём Здунов отметил, что Мордовия может претендовать и на допфинансирование в этой сфере – у работодателей, испытывающих трудности, есть возможности для маневров. Главам муниципальных районов было поручено внимательно изучить потребности во временной рабочей силе. Это направление в занятости населения также поддерживается федеральным центром.



«Нужно работать превентивно с промышленными и сельхозпредприятиями в части угрозы высвобождения работников, остановки или приостановки производства. Мы должны знать об этом заранее, чтобы вовремя заявиться и получить поддержку. Это позволит и предприятиям помочь, и не оставить без оплаты труда людей», - обратился к курирующим министрам Глава Мордовии.



Министр экономики, торговли и предпринимательства Мордовии Алексей Грибанов рассказал о результатах реализации федеральных и региональных мер поддержки в республике, а также о предложения, которые направлены в федеральный центр для расширения доступа к мерам господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства.



Мониторинг цен и товарных запасов осуществляется в регионе ежедневно по районам по 52 видам товаров. Товарные запасы в торговых сетях стабильны – по состоянию на 30 марта их запасы составляют от 5 до 147 дней торговли. «С конца прошлой недели отмечается снижение покупательского спроса на сахар, соль и крупы. Однако, за прошедшую неделю возросли цены на продукты из «борщевого набора». Преимущественно это произошло в магазинах федеральных сетей в отношении импортной капусты, при том, что в магазинах «Тепличное» стоимость килограмма - не превышает 60 рублей», - отметил Алексей Грибанов.



Сельскохозяйственные предприятия республики также работают в стабильном режиме, идет рост производства продукции. Министр сельского хозяйства и продовольствия Мордовии Александр Кейчайкин рассказал, что ярмарки выходного дня показали - покупательского ажиотажа на основные группы товаров нет. «На субботней ярмарке из 60 тонн завезенного сахара было продано только 27, из 180 тыс. штук яиц – 52 тыс. штук не продано. Аналогичная ситуация с мясом свинины. Сетевые магазины местных товаропроизводителей реализуют свою продукцию по отпускным ценам. Это и молоко, и яйцо, и мясо птицы», - подчеркнул министр.



В завершение работы штаба Артём Здунов заострил внимание на активном участии региона во всех федеральных проектах, касающихся антикризисных мер по всем направлениям, отметив, что все возможные предложения должны реализовываться быстро и эффективно.