В Мордовии подтопило еще один мост

В Мордовии подтоплен еще один мост. Как сообщает пресс-служба МЧС республики, произошел подъем уровня воды на реке Вад в Зубово-Полянском районе.

В результате оказался подтоплен мост в населенном пункте Вадовские Селищи. Для жителей населенного пункта организован объездной путь: н.п. Вадовские Селищи - н.п. Анаево - н.п. Промзина, протяженность маршрута составляет 30 км.

Жилые дома и социально-значимые объекты в зону подтопления не попадают. Эвакуация населения не требуется, жизнеобеспечение не нарушено.