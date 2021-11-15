На территории Саранска в зону возможного подтопления попадает 671 жилой дом.

Администрация Саранска сообщает, что в городе на постоянной основе ведется мониторинг ситуации с паводком. Стоит отметить, что в этом году в зону возможного подтопления попадает 671 дом.

В настоящее время муниципальные службы уже провели работы по очистке от снега и льдва 165 водопропускных труб и 11 каналов водоотведения.

Для проведения аварийных и других неотложных работ и осуществления мониторинга паводковой обстановки сформировано 8 аварийных бригад, проведена ревизия имеющегося инвентаря и технических средств. При необходимости будет задействовано 20 единиц автомобильной и специальной техники.

С 1 апреля введено круглосуточное дежурство ответственных лиц и аварийных бригад. При возникновении угрозы подтопления нужно подать заявку в ЕДДС по круглосуточному номеру 24-07-07.

По информации дежурных служб на 17:00 6 апреля уровень воды в районе гидротехнических сооружений на р. Инсар составляет 25 см.