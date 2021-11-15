Следственный комитет Мордовии заинтересовался скандальным ДТП с тремя сбитыми школьниками

Следственный комитет Мордовии заинтересовался громким ДТП, которое произошло пятого апреля. Напомним, что в Краснослободском районе нетрезвый водитель «ВАЗа» сбил троих школьников.

Уточняется, что в момент происшествия дети шли по обочине дороги. Пострадавшие получили травмы и были доставлены в лечебные учреждения.

По факту аварии следствием МВД было возбуждено уголовное дело. Но по инициативе СК в связи с общественным резонансом по решению надзорного органа материалы уголовного дела для дальнейшего расследования переданы в Краснослободский межрайонный следственный отдел регионального управления СК.

После изучения материалов дела правоохранителями будет решаться вопрос о задержании виновника ДТП.

«Стоит отметить, что в 2021 году фигурант уголовного дела шесть раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости», - добавили в Следкоме.

Расследование продолжается.